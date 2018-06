¡Gran 'opening'! Robbie Williams cantará en el Mundial

Agencia

México.- El astro británico del pop Robbie Williams será el encargado de poner música a la ceremonia de apertura del Mundial de Futbol de Rusia, con una actuación ante 80 mil personas en el Luzhniki Stadium de Moscú, este jueves 14 de junio, minutos antes de que empiece el primer partido entre Rusia y Arabia Saudí.

"Estoy muy feliz y emocionado por volver a Rusia por esta actuación única", dijo en Twitter el cantante inglés, quien estará acompañado para la ocasión por la soprano rusa Aida Garifullina.

Y aún ha añadido Robbie: "He hecho de todo en mi carrera, pero abrir el Mundial ante 80 mil personas en el estadio y varios millones en todo el mundo es un sueño de juventud. Invitamos a los fans del fútbol y de la música a pasarlo bien con nosotros en Rusia, tanto en el estadiio como sintonizándonos en sus televisiones".

Robbie Williams sacó en 2016 el single Party Like a Russian (Festeja como un ruso), que provocó críticas en Rusia por la difusión de estereotipos sobre el país.

En marzo de 2017 había propuesto en tono de broma representar a Rusia en el Festival de Eurovisión que iba a celebrarse en Kiev, y en el que finalmente los rusos no participaron por el veto de los ucranianos a la cantante que habían seleccionado, Yulia Samoylova.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup - tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM