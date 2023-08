Roberto Mancini, técnico de Italia, renuncia en un giro Inesperado

En un sorprendente giro, el destacado técnico de Italia, Roberto Mancini, ha presentado su renuncia. Esta decisión marca el fin de un ciclo lleno de altibajos para la selección nacional, incluyendo la histórica victoria en el Campeonato Europeo de 2021, pero también la decepción de no clasificar al Mundial del año pasado.

La Federación Italiana de Fútbol emitió una declaración breve el domingo, anunciando que Mancini había comunicado su dimisión "muy tarde anoche" y que se designará a un nuevo director técnico en los próximos días.

Este abrupto cambio llega en un momento crucial, ya que se avecinan dos partidos importantes en las eliminatorias para la Euro 2024. El primero enfrentará a Italia contra Macedonia del Norte el 9 de septiembre, seguido por otro contra Ucrania tres días después.

No hace ni siquiera dos semanas, la federación había confiado a Mancini la responsabilidad adicional de coordinar las selecciones Sub20 y Sub21.

