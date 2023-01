Roberto Martínez, nuevo director técnico de Portugal

La selección de Portugal anunció el lunes la contratación de Roberto Martínez Montoliu, extécnico de Bélgica, quien prometió respetar la trayectoria histórica de Cristiano Ronaldo con el equipo.

El estratega español reemplaza a Fernando Santos, quien dejó el cargo en diciembre después de la eliminación de Portugal ante Marruecos en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9