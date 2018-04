Agencia

Ciudad de México.- No solamente en Coapa cayó mal el insulto de Rodolfo Pizarro al América, pues también en Chivas reprobaron su actitud.

Luego de que Pizarro fue sorprendido gritando durante los festejos del título de la Concachampions, “que chingue a su pu... bomba y negra ma... el América”, Francisco Gabriel de Anda, director deportivo del Rebaño no compartió lo hecho por el jugador, informa el portal Medio Tiempo.

“Reprobable, yo entiendo la parte de la euforia y la alegría y entiendo el momento, pero no lo comparto de ninguna manera y no lo apruebo, entiendo que de repente las cosas salen de contexto y quisiera ser prudente, es un momento desafortunado quizá en un entorno donde hay riesgo de cometer imprudencias, no quisiera ir más allá de eso, pero no lo comparto”, expresó de Anda.

Una disculpa de todo corazón, reconozco mi error. pic.twitter.com/e5EYD2tUIf — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) 27 de abril de 2018

Tras todo esto, hoy jueves, Pizarro se disculpó por lo sucedido, a través de un video publicado en sus redes sociales. "Lamento lo sucedido, la euforia me rebasó por la rivalidad que existe entre Chivas y América, en frío reconozco mi error, le pido disculpas a mi club, al Club América y a toda su afición", publicó el jugador.

Miguel Herrera, director técnico del América se molestó por lo dicho por Pizarro y le pidió que se los diga de frente. En plena conferencia de prensa, se dio unos segundos para observar el video publicado en redes sociales, y a su estilo, mandó un mensaje al jugador del Rebaño Sagrado.

"Además lo hace escondido, ni siquiera la cara da y eso no se me hace de una persona de fútbol y se cierra las puertas de un club y me parece que si vas a tener los pantaloncitos, si vas a tener los hue..., dilo de frente, porque me parece que no se vale agacharse y que no es honesto".

"Me parece que no es algo que vaya con Chivas porque Chivas es un gran club, que gane o que pierda esa ya no es cosa mía", afirmó el timonel de las Águilas.