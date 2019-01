Roger Federer rompe en llanto durante una entrevista (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La precisión y disciplina que caracterizan a Roger Federer en la cancha, lo hacen parecer frío, sin embargo recientemente el suizo dejó ver su lado más sensible al romper en llanto durante una entrevista.

Luego de alzarse con la Copa Hopman junto a su compañera Belinda Bencic, el tenista de 37 años fue consultado por la CNN acerca de su primer entrenador, Peter Carter, ex tenista australiano que falleció en 2002 luego de un accidente vial, y Su Majestad no pudo evitar llorar ante la cámara.

"Peter fue una persona muy importante en mi vida y puedo decir que gran parte de mi técnica se la debo a él. Espero que esté orgulloso. Supongo que él no quería que yo sea un talento perdido. Creo que fue una especie de llamado de atención para mí, así que luego de lo que sucedió comencé a entrenar muy duro", explicó el ganador de 20 Grand Slams.

Carter fue el primer entrenador que tuvo Roger en su carrera como profesional. Empezaron a trabajar juntos en 1990, cuando el suizo tenía nueve años, y el australiano fue quien lo ayudó a modificar su temperamento dentro de la cancha y a perfeccionar sus golpes.

Roger Federer's inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.



Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.



Our exclusive interview: https://t.co/AJM6UXgt6H pic.twitter.com/g9aiylaKy8