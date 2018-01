Va con todo: Federer avanza en el Abierto de Australia

Agencia

AUSTRALIA.- Una cómoda jornada tuvo Roger Federer (2 ATP) en su estreno en el Abierto de Australia. El suizo derrotó cómodamente a Aljaz Bedene (49 ATP) por 6-3, 6-4 y 6-3 y se instaló en la segunda ronda del primer Grand Slam del año y hasta donde llega como el campeón defensor.

De acuerdo con información del portal de deportes Fox Sports, el número dos del mundo sólo tuvo que aprovechar quiebres en cada uno de los parciales para manejar el encuentro y quedarse con la victoria. En la siguiente ronda del torneo que se juega en Melbourne deberá enfrentarse al alemán Jan-Lennard Struff (53 ATP) quien derrotó al surcoreano Soonwoo Kwon (170 ATP) por 6-1, 6-2 y 6-4.

En otros encuentros de primera ronda, el checo Thomas Berdych (19 ATP) superó al australiano Alex de Minaur (210 ATP) por 6-3, 3-6, 6-0 y 6-1. Mientras el serbio Novak Djokovic (12 ATP) tuvo un cómodo estreno en Australia y dio cuenta del norteamericano Donald Young por 6-1, 6-2 y 6-4.

Being back on Rod Laver Arena was so nice after last year, Thank you 🙏🏼 pic.twitter.com/deWFYFtvWF