El suizo Roger Federer se impuso al griego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 6-4, en la final del ATP 500 de Dubái y consiguió su título número 100, con lo cual se convierte en el segundo jugador en la historia en obtener el mayor número.

Con 37 años, “Su Majestad” llegó a una centena de trofeos, a sólo nueve de los 109 que presenta el estadunidense Jimmy Connors en su palmarés. "Es un sueño hecho realidad", señaló Federer aún sobre la pista tras firmar la victoria.

Dubái se convirtió en lugar perfecto para que Federer lograra su hazaña, de los cuales 27 pertenecen a la categoría Master 1000, 25 en ATP 250, 22 ATP 500, así como 20 en Grand Slams y seis en las Finales de ATP.

Esta victoria permitirá que Federer ascienda a la cuarta plaza del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y desplazar al japonés Kei Nishikori, el sudafricano Kevin Anderson y el argentino Juan Martín Del Potro.

Mientras que Tsitsipas, quien eliminó a Roger en el Abierto de Australia, subirá un puesto y se meterá, por primera vez, entre los 10 mejores del mundo.

