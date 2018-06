Rommel Pacheco se prepara para Barranquilla 2018

Agencia

MÉXICO.- La delegación mexicana de clavados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe está conformada por ocho deportistas que tendrán la responsabilidad de sumar en el medallero, luego de ser catalogados como la carta fuerte por las autoridades nacionales; por lo que Rommel Pacheco, tras el bronce obtenido en la Copa Mundial de Clavados FINA 2018, se concentra en su preparación rumbo a Barranquilla 2018.

"Vamos a Colombia y será un poquito más complicado en el medallero, no nos queremos dejar. Clavados es un deporte en el que la Conade y el COM confían en que den un mayor número de medallas para posicionarnos, a mí me corresponden tres de oro y vamos a trabajar para conseguirlas", dijo en entrevista con Mediotiempo.

Pacheco hará dupla con Jahir Ocampo en Trampolín de 1 y 3 metros, así como la participación individual. Esa misma pareja fue la que consiguió el resultado del bronce en China apenas la semana pasada, logro que parecía un poco lejano por la pausa que tuvo Rommel al participar en un reality show, sin embargo, ya en el país asiático pudo observar las posibilidades con tres doradas, aunque solo consiguieron el bronce en la prueba de tres metros sincronizados.

"Llegar ahí, entrenar, ver a los diferentes equipos y clavados, era real que teníamos posibilidades de medalla tanto en equipo, sincronizados y en individual. Se pudo una de tres, se me escaparon dos; ¿es difícil? Sí, pero consiente de que el resultado está ahí. Estuve un poco mermado en la preparación, pero lo hice a marchas forzadas y lo conseguí".

El clavadista completa la delegación junto a Paola Espinosa, Dolores Hernández, Viviana del Ángel, Gabriela Agúndez, Jahir Ocampo, Iván García y Andrés Villareal para la justa veraniega.

Con información del portal Mediotiempo.