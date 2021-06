Ronald Koeman seguirá un año más como técnico del Barcelona

TALES AZZONI

MADRID.- La ambivalencia del Barcelona sobre Ronald Koeman se disipó.

Después de tomarse un tiempo para analizar el trabajo de Koeman en su primera temporada, el Barcelona confirmó el jueves que el holandés seguirá como su técnico por un año más.

La decisión fue anunciada tras una reunión de la junta directiva del club catalán.

"Tras este periodo de reflexión que nos hemos tomado con Ronald Koeman, quiero anunciar que hemos acordado que daremos continuidad a este contrato en vigor que tiene Ronald Koeman", dijo el presidente azulgrana Laporta.

Al contrato de Koeman le queda otro año, pero Laporta había indicado que el Barça quería meditar si lo mantenía en el cargo luego de una temporada decepcionante en el que el club solo alzó la Copa del Rey, y desperdició varias oportunidades para llevarse el título de La Liga española.

"Koeman ha demostrado lo que ya sabemos, que es un gran profesional", dijo Laporta. Había que buscar soluciones a las pequeñas divergencias que podíamos tener y nos ha llevado a la conclusión de que Koeman es lo mejor para el Barça".

"Han sido conversaciones para conocernos, a mí me gusta conocer personalmente a personas clave de la institución y el entrenador lo es", añadió.

Laporta negó que el club hubiera entablase algún tipo de contacto con otros entrenadores, al insistir que Koeman fue siempre la única opción.

Koeman, cuyo gol de tiro libre en la prórroga le dio al Barça su primera Copa de Europa en 1992, fue contratado por el expresidente azulgrana Josep Bartomeu al final de la pasada temporada. El exdefensor de 58 años dirigió 54 partidos, con 34 victorias, 11 derrotas y nueve empates. El equipo anotó 122 goles y encajó 58 bajo su mando.

Según Laporta, no se contemplan negociaciones inmediatas para extender el contrato del técnico más allá de la pasada temporada, ya que lo esencial de los contactos recientes fue determinar si Koeman debía seguir al frente.

Laporta salió al paso a los comentarios de que Koeman seguirá como técnico porque el club afronta severos problemas económicos y no podían asumir el costo de rescindirle el contrato anticipadamente.

"Koeman ha comprendido mi necesidad de conocerle, aunque quizá no calibré, yo, la dimensión mediática que esto podía tener", dijo Laporta. "Y le dije que si nos hemos sentido desbordado y le hemos generado alguna incomodidad, que lo sentía".

Laporta también restó valor a que se diga que la figura de Koeman queda debilitada en el seno del equipo por no haber sido confirmado como entrenador apenas culminó la campaña.

"No es cierto que se quisiera liquidar el contrato, y en eso caso se hubiera podido hacer", afirmó Laporta. "Pero no queríamos liquidar el contrato. No es cierto. Y si el Barça quiere cancelar un contrato tiene mecanismos para hacerlo".

Koeman desembarcó la pasada temporada con la pesada losa de agarrar un equipo que venía de completar una temporada sin títulos por primera vez en una década. Sustituyó a Quique Setién tras la debacle en los cuartos de final de la Liga de Campeones, sufriendo una aparatosa derrota 8-2 ante el Bayern Múnich.

"Espero sobre todo tener mentalidad ganadora y jugando a lo que nos gusta, de tener el balón y presionar más porque espero que tenga jugadores con unas virtudes que sirven para hacer una presión más intensa", dijo Laporta.

Koeman, por lo pronto, ya cuenta con un par de refuerzos para la próxima temporada en dos ex del Manchester City: el goleador argentino Sergio Agüero y el zaguero Eric García.

Pero sigue sin despejarse la gran incógnita sobre si Lionel Messi pactará un nuevo acuerdo con el club. El contrato actual del crack argentino acaba el 30 de junio. Messi pidió irse tras la derrota ante el Bayern, pero el club no aceptó el pedido y la "Pulga" no ha dicho absolutamente nada sobre sus planes.