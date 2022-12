Ronaldinho habla sobre Messi y Mbappé previo a la final

Previo a la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el exfutbolista Ronaldinho, se ha pronunciado antes de disfrutar del juego que podría significar el último partido de Lionel Messi en los mundiales, indicando que ha sido un privilegio ver la calidad mostrada de su excompañero en el FC Barcelona, mientras que de Kylian Mbappé, consideró que es valioso y destacó su velocidad y regate.

Ronaldinho, ha indicado que Messi podría jugar hasta los 50 años de edad, debido a que en su carrera lo ha impresionado la manera de jugar.

"Este es su último Mundial, yo estaba convencido de su regreso y de iba a hacer todo lo posible para ganarlo. En mi opinión, él podría jugar hasta los 50 años porque atesora una calidad que los otros no tienen", dijo en una entrevista a "L'Équipe" el legendario exjugador brasileño.

Asimismo, no dudó en hablar un poco sobre Mbappé:

"Tiene todas las cualidades, la velocidad, regate y la sangre fría ante el arco. Se trata del tipo de jugador que a nosotros, los brasileños, nos encanta ver jugar", finalizó.





Mañana enfrentamiento de Argentina – Francia

Todos se encuentran ansiosos por saber, quien saldrá victorioso en la final del mundial Qatar 2022, ya que mañana 18 de diciembre, no te pierdas la gran final de Argentina vs Francia que se disputará a partir de las 9:00 a.m.

Con información de El Universal