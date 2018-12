Así se vengó Ronaldinho de la derrota de Brasil ante Alemania

Agencia

BRASIL.- Lento pero seguro… El astro brasileño Ronaldinho, quien sufrió aquella dolorosa derrota frente a Alemania por las semifinales del Mundial 2014 como si estuviera dentro del Mineirao de Belo Horizonte, compartió con sus fans un video en el que recordó, a modo de ‘venganza’ aquel episodio.

Aquella victoria del conjunto alemán por 7-1 se convirtió un hito del deporte, producto del contexto en la que se llevó a cabo. Brasil era el anfitrión de la cita mundialista y se quedó afuera en las semifinales tras una abrumadora goleada y una clase maestra de fútbol, publica Infobae.

Hoy, poco más de cuatro años después, Ronaldinho recordó ese momento y se vengó a través de sus redes sociales al publicar un video en el que se lo vio derrotando al alemán Kevin Kuranyi en un enfrentamiento de tenis de mesa.

En la descripción hizo mención a aquel duelo y tras vencer al ex delantero corrió junto a sus amigos para festejar abrazados al grito de, "¡Brasil, Brasil!". El ícono del fútbol sudamericano compartió la grabación con sus más de 40 millones de seguidores, que no tardaron en comentar y recordarle lo que pasó aquel ocho de julio del 2014.

Ronaldinho parece estar disfrutando de los últimos días de un 2018 que no lo trato muy bien. Sobre todo a principios de noviembre de este año cuando la justicia brasileña determinó la aprehensión del pasaporte del ex futbolista y su hermano, el empresario Roberto Assis Moreira, por el impago de una multa.

Los dos hermanos habían sido condenados en 2015 por la construcción de una plataforma de pesca y una estructura para atracar barcos en el lago Guaíba, en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul. La región es considerada un área de preservación ambiental y los hermanos no tenían licencia cuando construyeron la plataforma, de acuerdo con un comunicado de la Justicia de Río Grande do Sul.