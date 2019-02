La polémica interrogante de Ronaldo durante el Super Bowl

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras se desarrollaba el Super Bowl LIII, que consagró a New England Patriots como campeones al vencer 13-3 a Los Ángeles Rams en el duelo con menos puntos de la historia de las finales de la NFL, Ronaldo solo pensaba en una interrogante que acusó mucha polémica cuando la hizo pública.

El brasileño que supo brillar en el Barcelona y en el Real Madrid, entre otros grandes equipos, publicó en las redes sociales una imagen sosteniendo un balón de fútbol americano y compartió su indignación con sus seguidores, publica Infobae.

"Puede alguien explicarme por qué llaman a este deporte fútbol si esto no es una pelota y no se juega con los pies?", escribió el ex jugador.

Obviamente a Ronaldo no le interesó que las primeras conversiones de la gran final disputada en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta hayan sido con el pie: ambos fueron goles de campo que valen 3 puntos (4 menos que un touchdown).

El fútbol americano es conocido con ese nombre en la mayoría de los países de habla hispana, pero en Estados Unidos se le dice simplemente "fútbol", mientras que el deporte en el que brilló Ronaldo fue bautizado como "soccer".