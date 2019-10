Ronaldo Nazario, el ambicioso presidente del club donde jugó Cuauhtémoc Blanco

Uno de los mejores jugadores de la historia del futbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco tuvo una aventura breve en Europa en el Real Valladolid de la primera división española.

El equipo era un histórico, pero modesto de la liga y Blanco quiso comenzar allí con vistas a crecer para poder jugar en equipos de más altas aspiraciones. El caso es que una lesión en un amistoso de la Concacaf truncó sus aspiraciones, pues tardó mucho en volver a jugar y al final la aventura europea terminó antes de tiempo.

Los grandes planes del ex - delantero brasileño

Ahora el equipo español tiene desde hace algo más de un año como presidente a Ronaldo Nazario. En el World Football Summit celebrado recientemente en Madrid, el ex delantero del Real Madrid o Inter de Milán, pronosticó que lo normal sería que en unos cinco años el equipo esté luchando por jugar en la Liga de Campeones.

Ronaldo sabe que sus objetivos pueden asustar, pero el no renuncia a pensar en grande. Además de este objetivo deportivo, la institución quiere convertirse en un modelo de gestión nacional e internacional.

Quieren comprar el estadio

En su exposición habló sobre un modelo a la hora de gestionar el club, donde su mano derecha, el español David Espinar habló de la posibilidad de comprar el Estadio José Zorrilla, que actualmente es propiedad del ayuntamiento de la ciudad.

Al parecer las posturas se están acercando de cara a la adquisición, pues quieren como club aumentar su patrimonio, el cual actualmente se reduce a los jugadores. El tener el estadio en propiedad permitirá seguir con las reformas en el interior y exterior del estadio para dar las mejore condiciones posibles a sus abonados.

¿Un equipo femenino?

El auge del fútbol femenino en todos los continentes y más concretamente en España, ha hecho que Ronaldo también valore esta posibilidad, aunque no dará más pasos en firme hasta que se haga la nueva ciudad deportiva que daría espacio a las categorías inferiores del club y a ese equipo de féminas.

Los nervios del presidente

Ser presidente para Ronaldo está siendo una experiencia maravillosa, pero no exenta de sufrimientos, pues la pasada campaña el equipo tuvo problemas para mantener la categoría. Parece claro que para un jugador de su categoría que lo fue todo en el fútbol, puede ser a veces extraño estar viendo a su equipo y no poder hacer nada para ayudarle. No dudó en asegurar que pasa nervios viendo los encuentros, pero intentar que no se transmita ni a los jugadores ni a su entrenador.

Tuvo en mente otras opciones para comprar clubes

Explicó también que barajó la posibilidad de comprar otros clubes antes que el Real Valladolid. La Premier League era bastante cara y lo hizo al final en España porque es un país con el que tiene una magnífica relación y donde ha mantenido su residencia desde que fuera jugador del Real Madrid.

En este sentido, aprovechó para agradecer lo fácil que se lo puso el presidente Carlos Suárez, aunque también habló de que el club cuando llegó lo encontró con una deuda de 30 millones de deuda y con un déficit de infraestructuras importantes.

Estos meses han reformado el estadio y quitado el foso que rodeaba al estadio, lo que ha permitido ampliar el foro hasta los 27.000 asientos, así como acercarse a los 22.000 socios, todo un récord para la institución de un equipo que actualmente es el segundo presupuesto más bajo de la categoría.

En definitiva, parece que el presidente del Real Valladolid, el famoso Ronaldo Nazario, quiere que su equipo crezca y que abandone la modestia. Eso sí, la vía por la apuesta este hombre de fútbol es hacerlo de forma progresiva y sin tirar la casa por la ventana. Una forma de hacer de la que tendrían que tomar nota muchos presidentes como los magnates rusos o árabes que no conocen el término medio y que han sido la ruina para muchos clubes.

Seguro que cuando el bueno de Blanco se enteró de la noticia se acordó de su malograda experiencia en Valladolid, donde, eso sí, dejó algún buen gol, como aquel que marcó a Casillas en el Bernabéu.