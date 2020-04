Fort Lauderdale.- El ex lanzador Roy Halladay presentaba altos niveles de anfetaminas en su organismo y realizaba piruetas riesgosas en su avión, cuando perdió el control de éste y sufrió un accidente fatal en el Golfo de México en 2017, señala un informe emitido por las autoridades.

Los niveles de anfetaminas en la sangre de Halladay representaban 10 veces la dosis recomendada en terapia. Su organismo presentaba también altos niveles de morfina y un antidepresivo que podía impedir la toma adecuada de decisiones, señala el reporte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Agrega que Halladay realizaba ascensos y virajes violentos, descendiendo en ocasiones a tan sólo metro y medio (5 pies) del agua, el 7 de noviembre de 2017, cuando se estrelló frente a las costas de la Florida.

Las maniobras ejercieron cargas que representaron casi dos veces la fuerza de gravedad sobre la aeronave Icon A5 que Halladay había comprado apenas un mes antes. En su última maniobra, Halladay intentó un ascenso pronunciado, pero la velocidad aminoró a unos 135 kilómetros (85 millas) por hora. El avión a hélice cayó en picada hacia el agua.

El informe indica que Halladay, quien tenía 40 años, murió por traumatismo agudo y ahogamiento. No menciona una causa definitiva del accidente, pero ésta se revelaría pronto.

I have dreamed about owning a A5 since I retired! Real life is better then my dreams!! Thx Kirk & everyone @ICONAircraft pic.twitter.com/wkk6TtjAY4