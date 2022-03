Rusia apela sanciones de FIFA y UEFA ante el TAS

Este martes la Federación Rusa de Fútbol presentó una apelación contra las suspensiones de sus equipos en las competiciones de la FIFA y la UEFA, además de revertir otras sanciones, mediante un proceso de vía rápida.

Luego de la invasión de militares rusos en Ucrania, las selecciones nacionales y clubes rusos fueron expulsados “hasta nuevo aviso” de todas las competiciones. La FIFA y la UEFA no entraron detalles sobre la motivación legal de la decisión anunciada el 28 de febrero.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions



