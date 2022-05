Prepara la botana, que este sábado Saúl “El Canelo” Álvarez enfrentará al ruso Dmitry Bivol en busca de un nuevo cinturón. La justa deportiva se llevará a cabo en el ring T-Mobile Arena de Las Vegas.

El rival representa un nuevo reto para él. Luego de su victorioso paso por la división de las 168 libras y convertirse en el primer mexicano en ser nombrado campeón indiscutible en esa categoría. Saúl el “Canelo” Álvarez tiene un nuevo rival Dmitry Bivol de la categoría semipesado.

Sin embargo, esta pelea no representa un problema, pues el “Canelo” ya logró ser campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de los semipesados cuando derrotó a Sergey Kovalev en noviembre de 2019.

FIGHT WEEK!!! Huge Cinco de Mayo fight week in Las Vegas as P4P King @canelo challenges @bivol_d for his World light heavyweight championship!! @daznboxing 🇲🇽 🔥 pic.twitter.com/7gC1GadtJJ