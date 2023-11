Salernitana obtiene su primera victoria ¡y sin Memo Ochoa!

La Salernitana logró su primera victoria de la temporada en la Serie A al vencer 2 a 1 a la Lazio en su propio terreno, en un partido en el que Guillermo ‘Memo’ Ochoa estuvo ausente debido a una lesión.

La ‘mágica’ coincidencia de su triunfo, se dio porque el guardameta mexicano de 38 años sufrió una lesión durante el partido del Tri contra Honduras, presentando un esguince en el hombro derecho.

En su lugar, el francés Benoit Costil asumió la responsabilidad y contribuyó al primer triunfo del Salernitana en la temporada.

🇱🇻 All together with this desire to win 🔥#SalernitanaLazio #macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/KQnkzBG4Rf