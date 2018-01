Multa de 300 mil pesos y aviso de veto para Atlas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Club Atlas recibió aviso de veto y multa de más de 300 mil pesos, por incidentes de la Fecha 3.



De acuerdo con Notimex, el equipo del Atlas recibió un aviso de veto, así como una multa de 301 mil 960 pesos por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por los hechos durante el partido de la fecha 3 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX ante Toluca.

Durante los últimos minutos de dicho duelo el jugador de los “Diablos Rojos”, Iván Zamora, fue descalabrado por un objeto que cayó desde la tribuna.

Ante esta situación la disciplinaria informó que sancionó a la “Furia Rojinegra” por “contravenir con lo estipulado en el artículo 50 del Reglamento de Sanciones de la FMF, haciéndose acreedor a un Aviso de Veto de Estadio y una multa de 4000 UMAS”.

Por otra parte, también se dio a conocer que el técnico del cuadro “escarlata”, el argentino Hernán Cristante, fue multado con 158 mil 453 pesos, luego que en ese mismo cotejo realizara una seña obscena.

“Este organismo desea acotar que dicha determinación se tomó con base en antecedentes de otros casos similares, en los cuáles tampoco se reportó este tipo de incidentes (señas obscenas al público), por el Cuerpo Arbitral o por el Comisario del Partido”, sentenció.

Postura del Toluca

Por su parte el argentino Hernán Cristante, técnico del club de fútbol Toluca, reconoció que su conducta al final del partido ante Atlas del pasado viernes fue inapropiada, pero descartó que la seña obscena que realizó haya sido hacia el público presente en el estadio Jalisco.

“Obviamente actué mal, me calenté mucho con el línea, la situación me sobrepasó, mi emoción me jugó una mala pasada y me expulsan, expulsado no tengo por qué insultar a nadie”, dijo.