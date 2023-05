‘Santi’ Giménez rompe récord de goleo en Europa; 'Chicharito' lo felicita

Javier Hernández ya reaccionó tras ver a Santiago Giménez romper su récord de más anotaciones para un mexicano en su primera temporada en Europa.

Para el 'Chicharito', la competencia no debería ser contra 'Santi' o ningún otro jugador tricolor, si no ante el resto de nombres extranjeros.

"Esperemos que haga más goles, porque los récords están para romperse. Hablo mucho con él y a mi me encantaría que en vez de ver qué mexicano rompe el récord que mejor veamos por qué no puede ser campeón goleador de la Liga holandesa" , dijo el jugador del LA Galaxy.