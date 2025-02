Santiago Giménez se une al AC Milan con un contrato hasta 2029

Este lunes 03 de febrero, el AC Milan ha oficializado la incorporación del delantero Santiago Tomás Giménez, quien llega en un traspaso definitivo desde el Feyenoord Rotterdam.

A través de un comunicado publicado en su página web oficial, el equipo dio a conocer que el atacante, de 23 años, ha firmado un contrato que lo vincula al club hasta el 30 de junio de 2029.

¡Órale, wey! AC Milan just got a bit more Mexican 🇲🇽 @Santigim11 #DNACMilan #SempreMilan