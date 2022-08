Los Pumas pierden 5-1 ante Santos Laguna; les llueven memes

El Apertura 2022 sigue sin favorecer a los Pumas de la UNAM, equipo que no levanta y este domingo cayeron 5-1 en Ciudad Universitaria ante los Santos Laguna.

El concierto Albiverde comenzó al minuto 30 con tanto de cabeza por parte de Harold Preciado y dejar el 1-0.

Al 38' Preciado marcó nuevamente de cabeza para sumar su doblete en el partido y poner una marcador de 2-0 en ese momento.

Para el minuto 41, Santos aprovechó un tiro penal y Fernando Gorriarán dejaba los cartones con un contundente 3-0 y sin aparecer el cuadro Universitario para una reacción.

Te puede interesar: Diego Aguirre ya no es DT del Cruz Azul; ellos podrían reemplazarlo

En los segundos 45 minutos, el cuadro visitante se volvió ir al frente y al 49', Juan Francisco Brunetta puso el 4-0 lapidario para los dirigidos por Andrés Lillini.

Al minuto 77, Santos incrementó más su ventaja y puso el 5-0 por conducto de Gabriel Suárez.

La reacción Universitaria llegó hasta el 78', el tanto de la honra fue de Juan Ignacio Dinenno y dejar el marcador final de 1-5.

Con este marcador Pumas se queda con ocho unidades y en la posición 16 de la tabla general.

Por su parte el equipo de la Comarca Lagunera llegan a 16 puntos y escalarán al quinto lugar de la competencia.

Tras la derrota, en las redes sociales circularon decenas de memes, aquí te dejamos algunos.

No hay capitán en Pumas, no hay portero, no hay defensas, no hay goleador, no hay creativo y Dani Alves nunca llegó a Pumas. No veo que pueda pasar para ser esos Pumas que sacaban la garra cada partido por la playera!! 😔💔#Pumas #SoyDePumas#AzulyOro pic.twitter.com/VuTPsf3xgB