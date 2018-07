Santos: Manchesín se fue porque quería un aumento

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Club Santos Laguna publicó un comunicado de prensa en el que explicó que la relación que tuvieron con Agustín Marchesín estuvo apegada al reglamento y al contrato que tuvo el equipo de Torreón con el guardameta, quien declaró que salió del equipo de Torreón debido a que no estaba cómodo por situaciones con Alejandro Irarragorri, presidente de la institución.

En el texto, la escuadra de la Comarca informa que tras el campeonato que consiguieron con el ahora guardameta del América: “el jugador argentino y su representante, quisieron renegociar un contrato, tratando de obtener un incremento salarial, el cual no era apropiado desde el punto de vista del Club Santos Laguna, ya que el contrato contemplaba premios por campeonato y se encontraba recién iniciado”, según el portal ESPN.

Los de Torreón revelaron que Boca Juniors inició una “campaña” para fichar al portero, pero el club nunca estuvo enterado de una oferta seria “por lo que se decidió acudir con las autoridades correspondientes, para dar a conocer este hecho”.

Ayer Marchesín habló sobre los rumores que lo ponen nuevamente en la mira del equipo argentino: “Hoy no tengo porque pedir mi salida, estoy muy contento de estar acá, es un sueño y no sé porque hablan de mi nombre en Boca si nunca han venido, no sé qué fin tengan”.

“En Santos el primer torneo me fue muy bien y ya en el segundo pasaron cosas que no me gustaron, no me sentí cómodo con cosas que me dijo el presidente y que no me cumplió. En su momento por eso pedí mi salida porque no puedes estar bien en un lugar en el que no te valoran y no hablo de la gente, sino del presidente”, agregó el cancerbero.

Santos informó que “se cumplió a cabalidad con el contrato estipulado con el guardameta, y su traspaso se dio en los términos que marca el reglamento del futbol mexicano”, además de desearle a Marchesín que siga con su crecimiento deportivo y personal.