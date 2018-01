¿Ilusión o realidad? Santos derrotará al campeón Tigres

Agencia

TORREÓN, Coahuila.- Tras ganar ante Lobos BUAP, Santos Laguna afirma tener todo para derrotar al campeón Tigres, el próximo sábado.



De acuerdo con Notimex, Santos Laguna jugó muy bien el pasado domingo, además de ganar 4-2 a Lobos BUAP, y con esa gran confianza de triunfar visitará el sábado al campeón Tigres de la UANL, dijo hoy el defensa Gerardo Arteaga.

El lateral de 19 años compartió que “vimos el video del partido y la verdad que lo hicimos muy bien, de hecho, en los recorridos y todo eso estuvimos excelentes. Tal vez los dos goles fueron desatenciones, pero yo vi a la defensa muy bien. Yo veo a todo el equipo muy bien”.

También te puede interesar: ¡Buenas noticias! Daniil Kvyat se une a la Escudería Ferrari

Consideró que “un punto es jugar mal y otro muy diferente es que no se dé el resultado, porque me parece que no jugábamos mal en el torneo pasado, tal vez no nos salían los resultados como queríamos, las jugadas que fallábamos".

No obstante, resaltó que "ahora siento que la confianza se retomó en la pretemporada para muchos jugadores y fue por eso que este fin de semana las que tuvimos claras las anotamos”.

Ahora, la misión es continuar por la senda del triunfo y no será nada fácil, porque el juego de la fecha dos del Torneo Clausura 2018 será contra el campeón defensor, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“El encuentro lo vamos a encarar de la misma manera como lo hicimos en el último partido en nuestra casa. Obviamente no vamos a ir a encerrarnos ni a echarnos para atrás. Queremos buscar los tres puntos ante Tigres”, dijo.

Tigres Campeón

El pasado 10 de diciembre los Tigres lograron el triunfo ante Monterrey con marcador 1-2 (3-2 global), en la Final disputada en el Estadio Bancomer, sumando su sexto título de liga.

La Universidad Autónoma de Nuevo León sumó esta noche ante Monterrey su sexto título de liga y oficializa la era de la 'U' en el fútbol mexicano.