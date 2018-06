Confirman pelea entre el 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin

Agencia

MÉXICO.- Los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin alcanzaron un acuerdo y tendrán su esperada pelea de desempate el próximo 15 de septiembre, seguramente en Las Vegas, Nevada.

Luego de varios días de negociaciones, e incluso de un plazo para Golovkin, que se venció, el titular de “Golden Boy Promotions” (GBP), Óscar de la Hoya, confirmó la realización de la contienda.

A través de sus redes sociales y sin dar ningún detalle, el ex campeón mundial publicó: “Feliz de informar que sí tenemos pelea. Septiembre 15”, para rematar con “#CaneloGGG2”.

Luego de la cancelación de la pelea del pasado 5 de mayo, todo parecía indicar una fácil negociación para re-agendarla, pero las pretensiones del kazajo, quien pedía una división porcentual del 50-50 en las ganancias y después 55-45, provocó que tardara más de lo previsto.

La víspera, “Golden Boy Promotions” lanzó una última oferta que indicaba 57.5 por ciento para el mexicano y 42.5 al campeón, misma que vencería este miércoles a las 12:00 horas (tiempo de Los Ángeles) y de la cual no tuvieron respuesta.

De la Hoya había dicho a ESPN, al término del plazo, que no había pelea, pues aunque ellos (GBP) y Tom Loefler, representante del kazajo, la querían, el único que no la deseaba era Golovkin. Dos horas después confirmó la contienda.

