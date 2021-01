Saúl "Canelo" Álvarez apoya a joven que requiere trasplante de pulmón

MÉXICO.- David Antolín se someterá a un trasplante de pulmón en Arizona con el apoyo del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

El púgil jalisciense publicó en Instagram un video donde se ve con el pequeño, cuya solicitud de apoyo se hizo viral en las redes, pidiendo a la gente no sólo compartir el material, sino ayudando económicamente.

"Aquí estamos con él, voy a poner mi granito de arena para apoyar a David y que se le cumpla su milagro. No soy muy fan de hacer videos cuando apoyo a la gente, porque cuando lo haces de corazón no hay necesidad de hacer este tipo de videos, sí quiero aprovechar este video para decirle a la gente que todos podemos poner nuestro granito de arena”.

"Esto no se trata de si tienes o no dinero, con muy poco podemos hacer mucho, todo el mundo espera que alguien más lo haga por ellos, cuando tú puedes hacerlo. Si toda las personas que hayan visto ese video, hayan puesto 50 centavos, ya le hubiera cumplido el milagro a David, y no sólo a él, sino a muchos niños más. Hay muchos niños más que necesitan de nosotros", dijo "Canelo".

"Tú también puedes apoyar, tú también puedes hacer milagros, no esperes a que alguien más lo haga", agregó el tapatío.

David, de 17 años, padece fibrosis quística y requiere de un trasplante pulmonar, el que se realizará en los próximos días en Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saul Alvarez (@canelo)

