‘Canelo’ y Golovkin se ‘dan con todo’ previo a la pelea

CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente protesta de Gennady Golovkin y su equipo por los guantes que pretendía usar Saúl "Canelo" Álvarez este 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, ha causado una respuesta irónica de parte del mexicano, que al final no podrá usar los guantes "No Boxing No Life".

ESPN publicó que el equipo de "GGG" no quiso esos guantes porque no se habían usado antes.

“Fíjese que eran unos guantes que nunca se habían usado en una pelea de campeonato, y no sólo en una pelea de campeonato, sino en una de cuatro, seis, ocho y 10 rounds. No sentimos que era justo que los usaran porque no se habían hecho pruebas, no sabemos si se van a romper, imagínate que se rompen en el tercer round y ahí aprovecha Canelo para recuperarse o tomar un respiro”, aseguró Abel Sánchez, entrenador del peleador kazajo.

La protesta de Golovkin provocó un mensaje en las redes de "Canelo" Álvarez, quien respondió así: “Y que quieren otro vestidor, porque hacemos mucho ruido… llorar y llorar y más llorar con esa gente”.

Las declaraciones realizadas por Golovkin son una reacción a lo dicho por Álvarez, quien señala a GGG como un "hipócrita".

Asimismo, el peleador de Kazajistán dijo que el Canelo no era un campeón, además de comentar sobre la forma de pelear por parte del mexicano.

Canelo no es un campeón. No estoy preocupado por él. Solo me preocupa hacer mi trabajo en el entrenamiento y hacer mi trabajo en el ring. En la última pelea no sentí ningún poder real por parte de 'Canelo', solo bofetadas. Él no es el pegador más duro que he enfrentado, pero sí uno de los más rápidos", aseguró.