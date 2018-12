Duelo de 'El Canelo' en el Madison Square va por 'sold out'

Agencia

NUEVA YORK.- Un lleno se espera este sábado en el Madison Square Garden para ver al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y al británico Rocky Fielding, pues solo quedan mil 500 boletos disponibles, dijo Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, informó el portal de noticias Notimex.

Diversos pugilistas que verán acción en la velada acudieron el miércoles al Chase del Madison Square Garden para realizar un entrenamiento público, donde el directivo aseguró que esperan un inmueble repleto.

"Hasta el momento ha sido muy buena (la respuesta de la afición), esperamos un lleno completo para el sábado, nos quedan mil 500 boletos" a tres días de la función en un escenario para unos 20 mil espectadores, dijo Eric Gómez.

Confiado de que lograrán abarrotar el Madison, añadió que podría ser la primera de muchas funciones de Saúl en dicho escenario, en el cual el pugilista tapatío siempre quiso pelear.

"Aquí se acostumbra que muchos vienen y compran sus entradas el día de la función, como en México, pero si nos va bien ésta es una opción (presentarse nuevamente), sé que 'Canelo' siempre quiso pelear aquí", concluyó el directivo.

