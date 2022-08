¿Cuántos más Netflix? Checo Pérez retira su apoyo a la plataforma

Sergio "Checo" Pérez se ha caracterizado por ser un piloto que evita la polémica, sin embargo, en esta ocasión criticó el trabajo hecho por Netflix en la serie "Drive To Survive".

Esta plataforma de streaming es la encargada del documental que revela lo que se vive al interior de la temporada en la Fórmula 1.

Y en esta ocasión "Checo" Pérez manifestó su desagrado con la producción, debido a que participó en varias grabaciones y al final no aparecieron en el documental.

"Hice mucho por ellos el año pasado, este año definitivamente no voy a hacer tanto. Así que si puedo escapar de ellos y hacer menos entonces lo haré", afirmó "Checo" Pérez.

La segunda molestia del miembro de Red Bull se debe a la exagerada forma para llevar la historia del campeonato.

"Pensé que tenían la mejor temporada en la Fórmula 1 y siento que probablemente se perdieron un poco de historia por la forma en que la presentaron, trataron de crear demasiado drama que la temporada ya tenía", compartió el piloto mexicano.

Red Bull dedicó el pasado miércoles 17 de agosto al piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez. La escudería austriaca ha destacado momentos del volante tricolor.

Tanto es su cariño por el tapatío, que hasta propusieron instaurar el "Día Nacional 'Checo' Pérez, así lo manifestaron vía Twitter junto a una foto del piloto mexicano el día que conquistó el Gran Premio de Mónaco.

Shall we start a petition to make this National @SChecoPerez Day...? 😉🇲🇽 pic.twitter.com/bRHii2Om6V