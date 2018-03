La selección de Islandia presentó nuevo uniforme

Agencia

MÉXICO.- La selección de Islandia presentó, mediante un atractivo video, las playeras que usarán los jugadores para el Mundial de Rusia 2018.

En el video se pueden apreciar los increíbles paisajes del país nórdico, quien participará por primera vez en esta competencia.

"Las leyendas nacen sin previo aviso", puede leerse en el video que la marca italiana, Erreà Sport publicó en su cuenta de Twitter.

De igual forma, la cuenta de Twitter de Los Vikingos, publicó una foto de la camiseta de visitante y la que utilizará el portero.

"La nueva vestimenta está aquí", tuiteó la Asociación Islandesa de Fútbol. Las camisetas aparecen en el tramo final del video, colgadas en unos tendederos afuera de una casa.

Islandia clasificó por primera vez en su historia a un Mundial tras quedar primero en el Grupo I en las Eliminatorias Europeas 2018.

Islandia, un país que tiene poco más de 300 mil habitantes, está dispuesto a hacer historia en el Mundial de Rusia 2018. Islandia debutará en el Mundial de Rusia 2018 el 16 de junio ante Argentina.

