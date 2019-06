Agencias

La Selección Mexicana Sub-22 inicia con el pie derecho en el torneo Maurice Revello, antes conocido como Esperanzas de Toulon, al derrotar con marcador de 2-0 a Bahréin.

Los dirigidos por Jaime Lozano iniciaron el encuentro ganando, pues apenas corría el minuto 5 cuando el conjunto mexicano abrió el marcador con anotación de Ismael Govea, quien saltó dentro del área y con un certero cabezazo, mandó el balón al fondo de las redes para colocar el 1-0 en el marcador.

La selección de Baréin no se encontraba en la cancha y eso fue aprovechado por el conjunto tricolor que al minuto 10 realizó la segunda anotación por conducto de Jairo Torres, que de “palomita” remató un centro de Alan Mozo.

México fue superior pero la falta de contundencia le impidió aumentar la ventaja en el primer tiempo.

En la segunda mitad, el Tri mantuvo el control de las acciones pero ya no fue eficaz en el marco del cuadro asiático.

Con el marcador de 2-0 terminó el encuentro realizado en el Stade de Lattre de Tassigny, en la localidad de Aubagne en Francia.

La Selección Azteca se lleva sus primeros tres puntos e iguala a Irlanda como líderes del Grupo C; los irlandeses vencieron 4-1 a China.

El resultado favorable de la sub 22 viene a calmar un poco las aguas luego del desastroso paso de la sub 20 de Lainez y Macías en el Mundial de la categoría, donde perdieron sus tres encuentros de la fase de grupos, en lo que es el peor desempeño de una sub 20 en la historia de los Mundiales.(Con información de adn40.mx/Foto: @miseleccion.mx)

(Con información de adn40.mx)