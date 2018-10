¡Malas noticias! Portugal suspende a Cristiano por caso de abuso

Agencia

LISBOA.- Cristiano Ronaldo fue suspendido de la selección nacional portuguesa para los próximos partidos mientras responde a denuncias de violación en Estados Unidos.

El futbolista estelar ha sido acusado de abuso por la ex modelo estadounidense Kathryn Mayorga, hecho que sucedió, según ella, en Las Vegas en 2009. Ronaldo ha rechazado la acusación.

Ronaldo no jugará el segundo partido de Portugal por la Liga de las Naciones de la UEFA en Polonia el 11 de octubre ni un amistoso contra Escocia en Glasgow tres días después.

El delantero de la Juventus tampoco jugó los dos primeros partidos postmundial con Portugal, ya que el entrenador Fernando Santos dijo que apenas se había incorporado al club italiano.

Mayorga asegura que todo ocurrió el 13 de junio de 2009 en Las Vegas, Nevada, cuando ella tenía 24 años. De acuerdo a la revista alemana Der Spiegel, la ex modelo relató que fue en la suite del portugués donde la violó.

Hasta el momento el portugués ha negado toda la información al respecto la cual califica como "ficción periodística".

En redes sociales, el futbolista declaró que las acusaciones son falsas y que se encargara de limpiar su imagen:

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.