Semifinales de Liga MX: América vs Morelia, por historia muy parejo

Redacción/Gonzalo Franco

Rayos del Necaxa visita a Rayados de Monterrey este miércoles por la noche en el arranque de las semifinales de la Liga MX mientras que el América irá a Morelia al día siguiente.

¿Pero cómo les ha ido a estos cuatro clubes en sus enfrentamientos directos en los últimos 23 años?

Desde 1996, Rayos y Rayados se han visto las caras 37 veces, con saldo de 14 victorias para los regios, 12 empates y 11 triunfos para los aguascalentenses, pero si nos remitimos a los partidos jugados en casa de los blanquinegros (19), estos suman 10 victorias, 7 empates y solo 2 traspiés, lo que hace prever que lo Rayos difícilmente podrán salir vivos del partido de ida.

Rayados entró a la liguilla como octavo lugar de la tabla general y con Antonio Mohamed como entrenador emergente (Foto: @Rayados)

Pero la balanza se equilibra porque la vuelta será el sábado en Aguascalientes, donde los Rayos, desde 1996 ante Monterrey (18) suman 9 triunfos, 5 igualadas y 4 derrotas.

El marcador más amplio entre ambos clubes fue el 4-0 del 10 de enero de 1998, logrado por el Necaxa en su patio. Sin embargo, mientras que Monterrey sí ha logrado golear de visita a los Rayos (4-1 en el Clausura 2006), estos al menos desde 1996 no logran golear a la Pandilla en el norte, pues solo han podido vencerle 2-1 (Invierno 2000) y 2-0 (Apertura 2019).

Ave vs Monarcas

En cuanto a los otros dos semifinalistas, América y Morelia han chocado 53 veces desde 1996, con saldo muy parejo de 20 victorias para los capitalinos, 14 empates y 19 triunfos monarcas. Pero hablando del juego de ida de este jueves, que será en Michoacán, resalta que América solo ha ganado 8 de 26 encuentros disputados ahí desde dicha fecha.

Y aunque el juego de vuelta sea en la Ciudad de México, los azulcremas no deben echar las campanas al vuelo porque ante Morelia han cosechado solo 12 victorias por 8 empates y 7 descalabros.

Morelia ya fue campeón hace 19 años. Hoy vuelve a soñar con levantar el trofeo. (Foto: @chispavelarde2)

Los dos marcadores más escandaloso entre ambos clubes han sido a favor de las Águilas: el 5-1 del Invierno 96 y el 6-3 del Clausura 2004, que incluso le endilgaron a los rojiamarillos en su propio estadio, sin embargo, Monarcas desde al menos 1996 no ha podido meterle nunca cuatro goles al América, de hecho no ha podido vencerle por tres goles de diferencia en ningún caso.

Dato curioso

Llama la atención que los partidos entre Rayos vs Necaxa y América vs Morelia suelen ser de por lo menos un gol, pues desde 1996 solo hubo un 0-0 entre América vs Morelia y fue en el torneo invierno 1998, y en ese mismo tiempo solo hubo un 0-0 entre Rayos vs Necaxa y fue en el Apertura 2003.

Finales jugadas entre los semifinalistas actuales

América ganó 3-2 y fue campeón contra Necaxa en el Verano 2002

Monterrey ganó 3-1 y fue campeón contra Morelia en el Clausura 2003

Las demás combinaciones nunca se han dado, es decir, nunca ha habido una final América vs Rayados ni América vs Morelia ni Necaxa vs Monterrey ni Morelia vs Necaxa.

(Con info de vivoelfutbol.com)