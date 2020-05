¿Será? América, el club mexicano más influyente en redes sociales

Ciudad de México.- La plataforma RESULT Sports realizó varios estudios globales sobre los equipos más influyentes en redes sociales durante el mes de abril. Equipos como Barcelona, Real Madrid o Manchester United lideran los rankings.

Sin embargo, hay equipos mexicanos que también aparecen en los rankings; el América, el mejor posicionado de la Liga MX, lo sigue el Guadalajara.

En la lista de 45 equipos Twitter, las Águilas ocupan la posición 23, las Chivas son 24 y los Pumas lograron colarse en la posición 41.

En el apartado de 58 equipos en Instagram, los azulcrema son 31 y el Rebaño se ubica en la posición 34. En México, el América y los rojiblanco son los equipos con más seguidores en sus redes sociales.

#GFDB20 #Instagram continues with teams #31 to 40, lead by @ClubAmerica to @SLBenfica! Engagement rate in April was excellent for @Gremio & @persebayaupdate! #DataIsKey #RESULTSports pic.twitter.com/xk5GGwpj1S