¿Será? Martino asegura que el Tri está a tiempo de llegar bien a Qatar

La Selección Mexicana continúa generando dudas a falta de cinco meses para la Copa del Mundo Qatar 2022, y a pesar del triunfo ante Surinam en el primer partido de la Nations League.

Gerardo Martino es consciente del mal momento que atraviesa el conjunto nacional, pero sabe que aún falta mucho tiempo para la justa mundialista y mejorar.

Este martes, México enfrentará a Jamaica, rival de mayor exigencia y con el que tendrán algunos cambios en la alineación para continuar analizando el rendimiento de algunos jugadores, sobre todo en el ataque, sitio donde hay mucho sufrimiento en el Tricolor ante la falta de gol.

Días atrás Gerardo Torrado, director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, manifestó que Gerardo Martino ha hecho una gran labor al frente del combinado nacional y expresó su deseo de que el estratega argentino permanezca en el banquillo tras el Mundial de Qatar 2022.

Ante estas declaraciones, el "Tata" reconoce que se lo ha manifestado pero de momento no piensa más allá de la Copa del Mundo, ya que por el momento lo primordial es la preparación y encarar la justa mundialista.

"Es algo que me lo han hecho saber. No hay ninguna posibilidad que nos distraigamos con cuestiones que tienen que ver con el futuro. Lo más importante que tenemos es en cinco meses y no voy a ir más allá de lo que corresponda y es hasta ese momento demasiado trabajo, demasiado que hay que hacer y que tenemos por delante como para distraernos por un tema que no sea el Mundial".