Serena y Venus Williams se enfrentarán en Indian Wells

INDIAN WELLS.- Al superar la segunda ronda sin problemas, las hermanas Serena y Venus Williams se enfrentarán en la tercera ronda del torneo de tenis Indian Wells, por un cupo en los octavos de final.

Su último enfrentamiento fue hace poco más de un año, en la final del Abierto de Australia 2017; luego Serena estuvo ausente en la temporada debido a su embarazo y su regreso lo ha hecho con lo justo, tras vencer a la holandesa Kiki Bertens por 7-6 (7/5) y 7-5.

"Tengo un largo camino por recorrer. Me sentí mejor que en la primera ronda pero aún estoy un poco oxidada. Esto es una prueba, viajar con la bebé y jugar es tan nuevo para mí", reconoció Serena.

En el caso de Venus, quien es la octava favorita de la competencia, tuvo que abrirse paso tras derrotar a la rumana Sorana Cirstea con parciales de 6-3 y 6-4.

El encuentro está programado para este lunes y será el número 29 entre las hermanas más populares del mundo del tenis; hasta ahora Serena, ganadora de 23 Grand Slams, tiene 17 triunfos ante su hermana mayor.

Wimbledon y Singapur

Venus, la número 8 del mundo, debería tener la ventaja el lunes. Mientras Serena estaba fuera, organizó una impresionante temporada 2017 (llegando a las finales de Wimbledon y Singapur).

El hecho de que la jugadora de 37 años no haya tenido acción desde enero puede convertirse en algo favorable porque está más fresca físicamente y con mejor administración de su cronograma.

Después de su primera victoria sobre Zarina Diyas esta semana, Serena dijo que estaba a cero y su tenis era de suspenso, pero que poco a poco irá a más en cada partido y ahora como madre puede ser mejor y más flexible que nunca.

"Ahora mismo no estoy poniendo demasiada presión, ahora mismo para este torneo en particular", reconoció Serena. "Intento realmente tomar las cosas con calma y no poner tanta presión, estrés o expectativa en mí misma. Siento que es una de las primeras veces que puedo hacer eso", agregó la exnúmero 1 del mundo del tenis femenino.

