Serena Williams también renuncia al Abierto de Australia

Australia.- La vigente campeona del Abierto de Australia, la estadounidense Serena Williams, anunció este viernes que no participará en dicho torneo, al considerar que aún no está al nivel necesario tras su maternidad.

Este es un nuevo golpe al primer Grand Slam del año, después de las renuncias del británico Andy Murray y del japonés Kei Nishikori el jueves, informa el portal Mediotiempo.

La ganadora de 23 Grand Slam, regresó el mes pasado a las pistas, tras casi un año alejada de ellas, en el torneo de exhibición de Abu Dabi, en el que perdió frente a la letona Jelena Ostapenko.

Su último partido en una competencia antes de eso había sido en la final del Abierto de Australia, hace un año, en la que ganó a pesar de estar embarazada ya de dos meses.

"Después de competir en Abu Dabi me di cuenta de que aún no me encuentro donde personalmente me gustaría estar", dijo en un comunicado de prensa, la deportista de 36 años de edad.

"Mi entrenador y mi equipo siempre me han dicho: 'Ve solo a los torneos cuando estés preparada para llegar hasta el final'", explicó. "Puedo competir, pero no quiero únicamente competir, quiero hacer mucho más que eso y para hacerlo necesitaré un poco más de tiempo".

"Dicho esto, y aunque estoy decepcionada por ello, decidí no competir en el Abierto de Australia este año", señaló.

La estadounidense aspiraba a sumar su vigésimo cuarto entorchado en un 'major' e igualar la marca histórica de Margaret Court, quien tiene 24 títulos. Según el calendario WTA, Willams debería reaparecer en Doha, en febrero próximo, ya que es uno de los torneos de asistencia obligatoria en la presente temporada, según informa el portal Marca.