Serena Williams 'arranca' con triunfos en torneo Indian Wells

ESTADOS UNIDOS.- La tenista estadounidense, Serena Williams regresa con victoria en torneo de Indian Wells.



De acuerdo con Notimex, tras poco más de un año de ausencia por el nacimiento de su hija, la tenista estadounidense Serena Williams volvió a pisar la arcilla para quedarse con el triunfo en su primer partido en el torneo de Indian Wells ante la kasaja Zarina Diyas.

A pesar de que le costó en un principio, la ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012, logró imponer su estilo y con ello batir a su rival por marcadores de 7-5 y 6-3, en un partido que duró una hora y 32 minutos.

Al finalizar el encuentro, Serena agradeció el apoyo de la gente que asistió y declaró que no espera mucho de ella para este certamen, ya que regresa de una larga ausencia y apenas comienza a recuperar sensaciones.

"Estoy jugando sin nada que perder, solo puedo ganar. Pude haber jugado así durante años. Realmente no tengo nada que perder ahora. Para mí, es una verdadera alegría estar aquí”, indicó.

Manifestó que no se ha puesto mucha presión para el torneo. “Vine aquí sabiendo que no voy a dar mi mejor versión en los primeros partidos. Estoy jugando sin nada que perder, tengo todo por ganar".

Williams enfrentará hoy a las 13:00 horas, tiempo del centro de México) a la holandesa Kiki Bertens, quien se ubica en el ligar 29 del ranking de la WTA.





