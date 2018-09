¿Para siempre? Serena Williams se retira del tenis

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Luego del huracán viene la calma. Serena Williams decidió que ya no jugará más al tenis en el 2018, luego de la final más polémica en la historia del tenis femenil donde cayó ante Naomi Osaka en el US Open.

De acuerdo con Vanguardia MX, la tenista anunció que no estará en la gira asiática, que incluye el Premier Mandatory de Beijing.

Serena, que tenía previsto participar en el torneo de Beijing, será reemplazada por la rusa Ekaterina Makarova, que queda así exenta de disputar la fase previa del torneo.

Así, la americana cierra el año con un balance de 18 victorias, seis derrotas y dos finales de Grand Slam de forma consecutiva como son Wimbledon y el US Open.

I had a great time at @The_Greenbrier this past weekend. Thank you to all of the fans who came out to show your support! pic.twitter.com/2edlClMjch

Con su ausencia por el resto del calendario, la menor de las hermanas Williams no obtendrá los puntos necesarios para jugar las WTA Finals en Singapur.

#ThisMama is making her return to the US Open for the first time since having Olympia and I am stronger than ever thanks to all of the love and support you’ve all shown me! @Chase pic.twitter.com/6ds4rdJCWF