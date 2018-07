Serena Williams denuncia discriminación en pruebas antidopaje

Agencia

Ciudad de México.- Serena Williams se quejó en las redes sociales de que era tiempo de "hacer la prueba de Serena" otra vez, ya que una vez más criticó la frecuencia con la que fue seleccionada para las pruebas antidopaje.

La 23 veces campeona de Grand Slam se quejó en Twitter después de recibir otra visita de un examinador. "Simplemente evalúen a todos por igual", dijo Williams en la víspera de Wimbledon de este año, donde perdió ante Angelique Kerber en la final, informa el portal Vanguardia.mx.

También te puede interesar: ¡Histórico! Serena Williams cae ante Angelique Kerber

La tenista también acusó a la entidad de discriminación por ser elegida más recurrentemente que varias de sus colegas. "Y es ese momento del día para hacer realizar test de drogas 'al azar' y únicamente hacérselo a Serena. De todas los jugadoras, se ha demostrado que soy la que más ha sido controlada. ¿Discriminación? Creo que sí. Al menos mantendré el deporte limpio", escribió en su cuenta.

...and it’s that time of the day to get “randomly” drug tested and only test Serena. Out of all the players it’s been proven I’m the one getting tested the most. Discrimination? I think so. At least I’ll be keeping the sport clean #StayPositive