LONDRES.- La estadounidense Serena Williams ganó su 16º partido consecutivo en Wimbledon (el año pasado no participó) al derrotar este miércoles a la búlgara Viktoriya Tomova, 135 del mundo, por 6-1 y 6-4, para alcanzar la tercera ronda del torneo donde lleva ya 81 victorias en 18 participaciones.

Seis años han pasado ya desde que la ganadora de 23 títulos del Grand Slam no pierde contra una jugadora fuera de las cien primeras. Sucedió en Roland Garros 2012 contra la francesa Virginie Razzano, campeona júnior en 2000, que infligió a Serena su primera derrota en la ronda inicial de un grande al vencerla por 4-6, 7-6 (5) y 6-3, en la primera ronda de París, después de tres horas y tres minutos, y a la octava bola de partido.

Se enfrentará contra la ganadora del choque entre la francesa Kristina Mladenovic y la alemana Tatjana Maria...

Aquel fue un encuentro emotivo, porque Razzano, entonces 111 del mundo, había emocionado al mundo el año anterior al disputar Roland Garros, una semana después de perder a su pareja y entrenador por un tumor cerebral.

Este miércoles Serena no mostró apenas fisuras para vencer a Tomova, que había salido de la fase previa, donde estuvo a solo dos puntos de no clasificarse para el cuadro principal en el último encuentro contra la rusa Anna Kalinskaya, en 66 minutos.

La campeona de 7 Wimbledon, ahora ya con 321 victorias en los cuatro grandes, se enfrentará contra la ganadora del choque entre la francesa Kristina Mladenovic y la alemana Tatjana Maria, esta última ganadora en Mallorca.

Con información del portal de noticias Mundo Deportivo.