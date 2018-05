Serena Williams no participará en el Masters 1000 de Madrid

Agencia

MADRID.- De último momento, la tenista estadounidense Serena Williams decidió no participar en el Masters 1000 de Madrid, que se disputará del 7 al 13 de mayo, debido a que acusó falta de entrenamiento sobre arcilla, la superficie del certamen.

"Lamentamos la ausencia de Serena y le deseamos una pronta recuperación. Es una de las grandes campeonas de nuestro deporte, siempre ha brindado espectáculo al torneo y esperamos volver a verla en la Caja Mágica en el futuro", declaró el director del torneo, Manolo Santana.

El Mutua Madrid Open ya fue ganado por la menor de las Williams en dos ocasiones y esta vez será sustituida por su compatriota Coco Vandeweghe, quien fue subcampeona de la Mercedes Cup celebrada en Stuttgart, Alemania.

El regreso a las canchas de tenis de quien fuera la número uno del mundo parece estar programado para el Premier de Roma, que tendrá lugar del 14 al 22 de mayo.

El primer episodio de “Being Serena”, una serie documental de HBO sobre Serena Williams, termina con la estrella del tenis en una cama de hospital, a punto de tener una cesárea.

Justo antes de oscurecerse la pantalla, se escucha la voz de Serena Williams en off:

Ese es tan solo un ejemplo de las imágenes y palabras que muestran una vulnerabilidad que el mundo no está acostumbrado a ver (o escuchar) de la campeona de 23 torneos de Grand Slam, de alguien cuyo juego en la cancha se basa, en parte, en el poder de la intimidación.

“Being Serena”, que se transmitirá los miércoles por la noche a partir de esta semana, le ofrece a los espectadores la oportunidad de sentir que están conociendo mejor a la deportista. Incluye imágenes en la sala de parto, cuando Serena Williams tuvo a su hija el 1 de septiembre, y entrevistas a Williams; su esposo, el cofundador de Reddit Alex Ohanian; su hermana, la también tenista Venus; su madre, y su agente Jill Smoller, entre otros.

El primero de cinco episodios se titula “Fear” (Miedo). Otro distribuido a los reseñistas se llama “Strength” (Fuerza).

Sometimes I serve on the moon. How did you like #beingserena on. Hbo last night? Are you ready to tune in next week? Love y’all!! Thanks for all the support!!! pic.twitter.com/D6bwVF47UR