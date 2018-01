La tenista Serena Williams exige disculpa por tuit racista

Agencia

AUSTRALIA.- La ex número uno del mundo del tenis, la estadounidense Serena Williams, instó este miércoles a su compatriota Tennys Sandgren, eliminado en los cuartos de final del Australian Open, a disculparse por un tuit racista y que ilustró con dos fotos de ella.

"No los necesito ni lo quiero, pero hay un grupo de personas que merecen una disculpa. No puedo mirar a mi hija y decirle que me he sentado y he permanecido en silencio. No, ella sabrá a través de mi ejemplo cómo defenderse a sí misma y a los demás", escribió la reina del tenis femenino en su cuenta en Twitter.

Durante la transmisión de los cuartos de final en los que Sandgren perdió ante el surcoreano Chung Hyeon, Williams instó a sus suscriptores a "cambiar canales".

El tuit en cuestión, eliminado por Sandgren desde entonces, mostró dos fotos de Williams gritando su rabia tras ganar en las semifinales del US Open 2015 contra la italiana Roberta Vinci. Sandgren escribió en la leyenda "repugnante".

El viaje inesperado del estadounidense, número 97 mundial, en Melbourne, estuvo marcado por una controversia debido a los mensajes que ha publicado en los últimos años en Twitter y debido a la reputación de ciertas personalidades que siguió en redes sociales.

En un intento por extinguir la controversia, Sandgren, que se define a sí mismo como un cristiano ferviente, borró el martes el contenido de su cuenta de Twitter con el fin de "hacer un nuevo comienzo".

En uno de sus tuits parecía apoyar una teoría de conspiración contra Hillary Clinton. También retuiteó un video de una personalidad estadounidense de extrema derecha, Nicholas Fuentes.

Con información del portal El Espectador