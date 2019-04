Notimex

El piloto mexicano Sergio Pérez demostró una vez más que el Circuito Callejero de Bakú le acomoda y arriba de su monoplaza RP19 consiguió el quinto lugar, del que saldrá para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Sin ser casualidad, “Checo” Pérez dejó en claro por qué es el único piloto de los participantes de la actual temporada de la Fórmula 1, que ha estado dos veces en el podio con sus terceros lugares en 2016 y 2018; por lo que mañana aspira a repetir la dosis.

El mexicano, del equipo Raacing Point, entiende que su auto no cuenta con el potencial de otras escuderías como Mercedes, Ferrari o Red Bull, pero advirtió que en este tipo de trazados la habilidad del conductor cuenta y demasiado.

La mejor versión del jalisciense se apreció este sábado al pasar dos recortes y correr la Q3, su primera del año, por lo que largará desde el quinto puesto en la tercera fila a lado del ruso Daniil Kvyat, de Toro Rosso.

Pérez Mendoza cumplió con 17 vueltas a trazado azerbaiyano y su mejor tiempo fue de 1:41.593 en una clasificación que protagonizó un retraso debido a dos percances que no pasaron a mayores.

Ferrari, que prometió en las prácticas libres con el monegasco Charles Leclerc, en la clasificación el del Principado tuvo un impacto en la curva ocho y fue eliminado en la Q2, por lo que arrancará en el décimo puesto. El polaco Robert Kubica, de Williams, también tuvo un percance en dicha zona pero en la Q1.

