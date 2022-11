“Una pésima estrategia”: “Checo” Pérez llega en séptimo lugar en el GP Brasil

Con choques, abandonos, sorpresas, la primera victoria de George Russell y el regreso al triunfo de Mercedes, más los errores estratégicos en Red Bull y el séptimo lugar de Sergio “Checo” Pérez, todo eso se vivió en el GP de Brasil este domingo.

George Russel, que fue el dominador absoluto en las 71 vueltas, segundo puesto para Lewis Hamilton, que recuperó con gran ritmo tras haber chocado con Max Verstappen (Red Bull) en la vuelta siete y tercer puesto para el Ferrari de Carlos Sainz.

The emotions come flooding out for our new winner 🥺



Yes @GeorgeRussell63... you really did THAT!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/BLVZrWfjkb