Sergio Pérez Arrebata la pole; este es el horario para ver su carrera hoy

Checo Pérez, saldrá hoy al frente de la parrilla pese a que ayer batalló con su monoplaza en las prácticas libres y al inicio de la Qualy, pero, cuando llegó el momento de pelear por la pole, fue perfecto, además de beneficiarse de un error del bicampeón Max Verstappen, su coequipero en Red Bull, y el choque de Charles Leclerc con su Ferrari.

Asimismo, se perfiló para asaltar el liderato del Campeonato de Pilotos 2023 de la Fórmula Uno, al tomar la pole position del Gran Premio de Miami, en una Calificación en la que los tres primeros puestos los acapararon pilotos que hablan español: Checo, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

"Creo que ha sido mi peor fin de semana hasta la Calificación. Simplemente no podía encontrar la manera de sacar esas décimas de lo que me faltaba para Max y esos Ferrari. "No se estaba juntando todo este fin de semana. Luchaba con el equilibrio y la confianza. Estaba reiniciando todo. Hicimos un pequeño cambio en la Calificación que hizo que todo cobrara vida. Estuvimos jugando un poco con las herramientas en esta pista y le dimos la vuelta", dijo Pérez sobre su segunda pole de la temporada, la tercera de su carrera.

El mexicano va por otra victoria en un circuito semiurbano e intenta superar en puntos a Verstappen para agenciarse la cima de la Tabla General por primera vez en 13 años de trayectoria.

En su único intento por la pole, el tapatío siguió las indicaciones de Red Bull sobre el fuerte viento, corrigió su conducción en las curvas lentas y aceleró en las rectas para detener el crono en 1'26"841.

A Checo lo siguen en la parrilla los españoles Alonso, quien saldrá segundo con su Aston Martin, y Sainz, tercero con su Ferrari.

Fecha: domingo 7 de mayo 2023 Hora: 13:30 horas (Tiempo del Centro de México) Trazado: Circuito urbano de Miami Lugar: Miami, Estados Unidos Longitud: 5'410 km Curvas: 19

Dónde VER GP de Miami Transmisión: FOX Sports

Thank you for your support. Tomorrow I will give everything!!



Gracias por su apoyo. Mañana lo daré todo!!! #sp11 🏁 #MiamiGP pic.twitter.com/P7Oobfrxrj