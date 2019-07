Sergio Pérez espera sumar puntos en el Gran Premio de Alemania

Notimex

El piloto mexicano Sergio Pérez espera encontrar un buen ritmo y balance del monoplaza para aspirar a los puntos durante el Gran Premio de Alemania, undécima cita de la Temporada 2019 de la Fórmula 1.

La escudería Racing Point llegó a la fecha de este fin de semana con algunas actualizaciones en el auto, las cuales el jalisciense espera le permitan concluir entre los primeros 10 lugares.

"Es una mejora importante, esperemos que sea un buen paso que nos permita estar con ritmo ya en los puntos, acercarnos a la competencia y empezar a sumar puntos importantes en el campeonato", manifestó.

En declaraciones para la televisión que transmite la F1 para Latinoamérica, detalló algunos cambios que presentará su monoplaza en el Circuito de Hockenheimring: "en la parte trasera del auto, se va a ver una diferencia importante. Esperamos mejorar el balance".

“Checo” Pérez anhela romper la racha de seis Grandes Premios en fila sin la posibilidad de cosechar algún punto. Por ahora el mexicano cuenta con 13 unidades en la Clasificación de Pilotos.

En la temporada pasada, todavía corriendo con Force India, Pérez Mendoza concluyó en el séptimo puesto en el trazado germano, resultado que le caería bastante bien en la actual campaña.

Por otra parte, una vez más enfatizó su deseo de que la Fórmula 1 tenga mayor competitividad en un futuro a corto plazo, sin que existan escuderías con dominio absoluto, como en la actualidad sucede con Mercedes.

"Me gustaría que cambien pocas cosas en cuanto a las reglas para conforme van pasando los años todos los equipos se van acercando. Eso es lo principal: que lleguemos aquí y no sepamos que un Mercedes o un Ferrari va a ganar la carrera. Me gustaría llegar y que nadie sepa qué va a pasar, igual después de una calificación, esa parte la F1 la ha perdido".