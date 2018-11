Sergio Ramos denuncia un intento de soborno

Agencia

MADRID.- Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, denunció este sábado que fue víctima de un intento de extorsión un mes y medio antes de la publicación de dos presuntas irregularidades en controles antidopaje por el semanario alemán Der Spiegel, tras filtración de Football Leaks y defendió su inocencia.

"Estoy tranquilo, me duele y tomaré con mi equipo legal las medidas oportunas ante esta gente que intenta manchar mi imagen y mi carrera profesional. Después de quince años, jamás me he negado a un control antidoping, todo lo contrario. Nunca he incumplido ninguna norma y habré pasado más de 300 controles", aseguró en la zona mixta de Ipurua tras el encuentro ante Eibar, informó Medio Tiempo.

Después de dar a conocer la situación, Sergio Ramos publicó un comunicado en su cuenta de Twitter, donde aclara los dos casos en los que se le acusa de faltar a la norma de antidopaje.

Sobre el caso de Málaga de 2018, explicó que “una vez finalizado el encuentro, se solicitó que realizara el control antidóping. Ante la premura de tiempo por el inminente viaje de regreso del equipo, el responsable del control permitió que me duchara, siempre en su presencia y luego realizara el test que pasé favorablemente, como en todas las ocasiones”.

En la final de la Champions 2017, en Cardiff “recibí un tratamiento médico pautado y administrado por los profesionales médicos del club. La cuestión quedó aclarada y resuelta entre las organizaciones por vía escrita y formal”.

Comunicado oficial | Official Announcement pic.twitter.com/dYYFMWKjj3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 24 de noviembre de 2018

La UEFA archivo el caso

Después de que el diario Der Spiegel, basado en documentos de 'Football Leaks', revelara este viernes que el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, habría dado positivo por dexametasona en el control antidopaje posterior a la final de la Champions League de 2017, así como diversas irregularidades cometidas en controles subsecuentes, el club ha respondido a través de un comunicado de prensa en el que asegura que Sergio Ramos “nunca ha incumplido la normativa de control antidoping”.

El club merengue aseguró este viernes que “la UEFA solicitó información puntual y cerró el asunto referido inmediatamente, como es habitual en estos casos, tras la verificación de los propios expertos de la agencia mundial antidopaje, AMA, y de la propia UEFA”, publicó el portal de ESPN.