Identifican al que pagó a sicarios de 'Big Papi'; van por 'Cerebro'

Agencias

Las autoridades dominicanas identificaron al hombre que creen que pagó a los sicarios para que intentaran matar al exbeisbolista de Grandes Ligas, David Ortiz, y agregaron que se estaban acercando al cerebro y al motivo detrás del intento de asesinato del famoso bateador que se está recuperando en un hospital de Boston.

El hombre fue identificado como Alberto Miguel Rodríguez Mota, quien según las autoridades es un fugitivo. El anuncio se realizó cuando un juez celebró una audiencia cerrada al público por otro sospechoso apodado ''Hueso''. Los funcionarios no dieron a conocer detalles, pero según los documentos judiciales obtenidos por The Associated Press, el hombre, cuyo nombre real es Gabriel Alexander Perez Vizcaino, está acusado de ser el enlace entre los presuntos sicarios y la persona que les pagó.

Los documentos también establecen que un hombre, que se encuentra preso por un caso no relacionado con el de Ortiz, se acercó a Pérez para proponerle su participación, una semana antes del 9 de junio, cuando el beisbolista retirado recibió un tiro en un bar de Santo Domingo. Ese sujeto le habría enviado a Pérez una foto de la víctima, de modo que pudiera compartirla con los sicarios.

Según las autoridades citadas por los documentos de la corte, Pérez compartió la imagen con los otros sospechosos, durante una reunión en una gasolinera cercana, unos minutos antes de la agresión. Las autoridades no han dicho si la imagen era de Ortiz.

Los documentos señalan también que Pérez vendió un iPhone 6 dorado, que se utilizó para planear el ataque, a una mujer que pagó 180 dólares. Así, habría buscado deshacerse de una evidencia, un día después de que el expelotero fue herido. Las autoridades dijeron que el teléfono le daba problemas a Pérez, quien decidió venderlo por ello.

''Lo... hizo para deshacerse del celular al enterarse de que la policía lo estaba buscando'', indica el documento.

Un abogado de Pérez se negó a emitir declaraciones al salir de la audiencia, mientras la policía se llevaba al sospechoso, vestido con una camiseta roja, un chaleco blindado y un casco. Tampoco el sospechoso habló con los reporteros.

''El Hueso'', de 24 años, es uno de 10 sospechosos detenidos por las autoridades, que buscan también al menos a otras dos personas mencionadas en los documentos judiciales, incluido un hombre que habría pagado a los sicarios.

El Procurador General de República Dominicana, Jean Alain Rodríguez Sánchez, informó este martes que mañana miércoles se realizará otra rueda de prensa para dar a conocer más detalles sobre el caso del atentado contra expelotero David Ortiz, quien fue herido de bala hace una semana.

La policía ha dicho que se ofrecieron 400 mil pesos dominicanos (unos 7 mil 800 dólares) al coordinador del ataque contra ''Big Papi''.

Ortiz guio a los Red Sox a tres títulos de la Serie Mundial. Fue elegido 10 veces al Juego de Estrellas y totalizó 541 jonrones. Reside en Boston, pero visita su natal República Dominicana varias veces al año.

Los médicos le extirparon la vesícula y parte de los intestinos antes de que fuera trasladado a Boston, donde sigue en una unidad de terapia intensiva en el Hospital General de Massachusetts.

(The Associated Press)