"Siempre lo da todo": Presidente del Barcelona llena de elogios a Pumas

Fue el martes 5 de julio cuando el Barcelona anunció que para agosto tendrá un partido ante Pumas donde disputarán el trofeo Joan Gamper. Luego de hacer oficial la noticia, el presidente del club blaugrana, Joan Laporta, llenó de halagos a los felinos.

En un inicio, se dijo que el club mexicano que disputaría el partido amistoso sería Atlas, sin embargo, el propio Joan Laporta negó que esto fuera así.

Joan añadió que desconocía si el departamento había tenido conversaciones con otros clubes como América o Atlas, porque sostuvo que el equipo auriazul fue su primera opción.

El domingo 7 de agosto, los Pumas harán historia y se convertirán en el primer club mexicano en la historia que haya disputado los trofeos Santiago Bernabéu y Joan Gamper, con los que el Real Madrid y el Barcelona, respectivamente, se presentan ante su público de cara a la nueva temporada.

El Barcelona oficializó, el martes 5 de julio, que el conjunto mexicano será su rival, después de que hubiera acercamientos con el bicampeón Atlas, pero no se llegara a un acuerdo.

Los Pumas sí aceptaron y visitarán el estadio Camp Nou el domingo 7 de agosto, a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México.

LATEST NEWS | Pumas and Montpellier to face @FCBarcelona and @FCBFemeni in the Trofeu Joan Gamper 🏆