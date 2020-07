Halep renuncia a jugar en Palermo, tras decreto de cuarentena

Palermo.- La número dos del mundo Simona Halep se retiró del Abierto de Palermo tras recibir una orden de cuarentena emitida por el ministerio de Salud de Italia.

“Por el reciente incremento de casos de Covid-19 en Rumania y mi ansiedad para tomar vuelos internacionales en este momento, he tomado la difícil situación de retirarme de Palermo", tuiteó Halep. “Quiero darle las gracias al director del torneo y el ministerio italiano de Salud por todas sus gestiones”.

Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all efforts on my behalf 🙏